BMW Aktie: Das ist ein Hammer

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Bmw in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Bmw daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

In den letzten zwei Wochen wurde Bmw von privaten Nutzern in sozialen Medien eher neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Beiträge zeigt, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft. Es wurden auch 7 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Bmw aktuell bei 100,4 EUR verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 104,12 EUR aus dem Handel ging, wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt der GD50 bei 101,95 EUR, was ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt wird die Bmw-Aktie auf Basis der technischen Analyse als "Neutral" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bmw beträgt derzeit 6, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Automobilbranche als unterbewertet angesehen wird. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

