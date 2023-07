BMW: Aktie hat Potenzial auf 112,20 EUR

Die BMW-Aktie verzeichnete gestern am Finanzmarkt ein Plus von +0,56%. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich eine neutrale Kursentwicklung von +0,82%. Die Analysten sind der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und das wahre Kursziel bei 112,20 EUR liegt – was einem Potential von +4,12% entspricht.

• BMW legte gestern um +0,56% zu

• Mittelfristiges Kursziel laut Analysten bei 112,20 EUR mit einem Potential von +4.12%

• 41.38% der Analysten haben eine optimistische Einschätzung (Kauf oder besser)

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3.45

Vier Experten empfehlen den Kauf der Aktie und acht bewerten sie als “Kauf”. Der Großteil befindet sich jedoch in einer neutralen Positionierung (“halten”) und nur einer empfiehlt einen Verkauf bzw. sofortigen Verkauf. Positive Stimmung herrscht weiterhin vor: Über vierzig...