BMW: Aktie hat ein Kurspotenzial von +17,60%

Die BMW-Aktie hat in letzter Zeit am Finanzmarkt eine positive Entwicklung hingelegt. Gestern stieg sie um weitere +0,13%, was zu einem Ergebnis von insgesamt +1,06% in den letzten fünf Handelstagen führt und damit eine relative Optimismus des Marktes signalisiert.

Allerdings ist die Meinung der Bankanalysten noch optimistischer. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 112,20 EUR, was einer Steigerung von +17,60% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht. Allerdings sind nicht alle Analysen dieser Einschätzung gefolgt – es gibt sogar Experten mit dem Verkaufsrating für diese Aktie.

Der Anteil der Analysten mit einem positiven Rating beträgt jedoch immerhin beachtliche 33%. Zudem bleibt das bewährte Guru-Rating weiterhin stabil auf hohem Niveau (3,27).