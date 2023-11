BMW Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

BMW ist gemäß einer fundamentalen Analyse unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 5,64 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 24,89. Daher wird der Titel als "Gut" eingestuft. Die Stimmung der Anleger ist überwiegend positiv, wie aus Bewertungen und Kommentaren in sozialen Medien hervorgeht. Die Handelssignale zeigen jedoch eine "Schlecht" Bewertung. In Bezug auf die Dividende ist BMW mit 7,9 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,79 % höher zu bewerten. In der technischen Analyse ergibt sich ein negativer Trend, da der aktuelle Aktienkurs von 92,51 EUR um -8,31 % über dem gleitenden Durchschnittskurs (GD200) von 100,89 EUR liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 96,85 EUR und weicht um -4,48 % vom Aktienkurs selbst ab. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

