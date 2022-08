BMW-Aktie: Wasserstoff-Boost – 2025 ist es so weit!

Finanztrends Video zu BMW Vz



Neben der reinen Elektromobilität will der deutsche Autobauer BMW auch die Wasserstoffkarte spielen – und das schon relativ bald. Wie das japanische Wirtschaftsmagazin „Nikkei“ kürzlich berichtete, will der Münchner Konzern bereits im Jahr 2025 mit der Massenproduktion und dem Verkauf von Brennstoffzellenautos loslegen. „Nikkei“-Bericht: BMW arbeitet bei Brennstoffzellen mit Toyota zusammen Diese wurden und werden laut „Nikkei“ in Kooperation mit… Hier weiterlesen