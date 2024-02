BMW Aktie: Was wird das noch werden?"

Die Analysten sind sich einig, dass die Aktie von BMW derzeit unterbewertet ist und ein wahres Kursziel von 109,65 EUR hat, was einem Potenzial von +4,35% entspricht. Am 22.02.2024 verzeichnete BMW einen Anstieg um +0,75%, was die positive Entwicklung der vergangenen Handelstage bestätigt.

Die Marktstimmung zeigt sich neutral, wobei 43,75% der Analysten die Aktie weiterhin als kaufenswert einschätzen. Trotz des neutralen Trends sehen 10 Analysten die BMW-Aktie optimistisch und empfehlen einen Kauf. 14 Experten positionieren sich neutral mit einer “halten”-Bewertung, während 2 Analysten die Aktie als Verkauf einstufen und weitere 2 sogar einen sofortigen Verkauf empfehlen.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bestätigt diese positive Einschätzung und bleibt unverändert bei 3,38. Die Bankanalysten sind im Durchschnitt der Meinung, dass die Aktie weiterhin Potenzial bietet und gegebenenfalls sogar eine starke Kaufempfehlung darstellt.

Es bleibt abzuwarten, ob sich die Prognosen der Analysten bewahrheiten und die BMW-Aktie ihr wahres Potenzial entfalten wird. Anleger sollten die Entwicklungen aufmerksam verfolgen, um fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen.

