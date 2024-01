BMW Aktie: Was war das denn?

Die technische Analyse der Bmw-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 93,69 EUR einen Abstand von -6,75 Prozent zum GD200 (100,47 EUR) hat, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50 beträgt 97,47 EUR, was bedeutet, dass ein "Neutral"-Signal vorliegt, da der Abstand -3,88 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Bmw-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Auf fundamentaler Basis wird die Bmw-Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 5,58, was einen Abstand von 71 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 19,55 bedeutet. Daher resultiert eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Bmw-Aktie liegt bei 69,06, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 68,17 ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung von "Neutral" auf Basis des RSI.

BMW kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich BMW jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen BMW-Analyse.

BMW: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...