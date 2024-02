BMW Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Bmw wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 für Bmw liegt aktuell bei 51,3 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 37,08 eine neutrale Einstufung. Damit erhält das Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Aus der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt der Schlusskurse für die Bmw-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 100,09 EUR lag. Der letzte Schlusskurs von 101,82 EUR wird daher ebenfalls neutral bewertet. Sowohl im Vergleich zum 200-Tages- als auch zum 50-Tages-Durchschnitt wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Bmw-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 13,13 Prozent erzielt, was 12,77 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Für Wertpapiere aus der Branche "Automobile" beträgt die mittlere jährliche Rendite -0,75 Prozent, und Bmw liegt 13,88 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Bmw war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ. Dies ergab die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien. Zusammen mit berechenbaren Signalen führt dies zu einer "Schlecht"-Empfehlung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Schlecht"-Einstufung für die Bmw-Aktie.

