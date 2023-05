- BMW-Aktie: Ursachen für den Kurssturz im Überblick!

Die BMW-Aktie hat am Freitag einen erheblichen Kurseinbruch erlebt. Die Stammaktien fielen um mehr als 8% und schlossen knapp unterhalb der Marke von 100,00 Euro. Gleichzeitig wurde auch die wichtige 50-Tage-Linie (SMA50) durchbrochen, was Anlegern Sorge bereiten könnte.

In den vergangenen Wochen war das Papier des DAX-Unternehmens einer der Top-Performer an den heimischen Börsen mit einem Plus von gut 30% seit Jahresbeginn und sogar über 56% seit Ende September letzten Jahres. Der starke Rückgang am Freitag verschlechterte diese Bilanz jedoch wieder etwas.

Dividendenabschlag führte zu Kurseinbruch

Grund für diesen Einbruch war jedoch nicht schlechte Unternehmensentwicklung, sondern lediglich ein Dividendenabschlag, welcher am Freitag stattfand. Aktionäre erhielten eine Gewinnbeteiligung in Höhe von 8,50 Euro pro Aktie für...