BMW-Aktie: Starker Aufschwung - der Motor läuft wieder!

Die jüngsten Verkaufszahlen von BMW sind eingetroffen. Kurz gesagt: Nach den Abschwächungen im ersten Quartal gibt es nun wieder einen Aufschwung. Laut einer kürzlichen Mitteilung des deutschen Premium-Fahrzeugherstellers hat er im zweiten Quartal 2023 insgesamt 626,726 Autos ausgeliefert, ein Anstieg von 11.3% gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres.

In seinen Hauptmärkten und Regionen gab es also Verbesserungen. In China veräußerte das Unternehmen 197,807 Fahrzeuge der Marken BMW und Mini, ein Plus von 16.2%. Die USA berichteten über den Verkauf von 95,533 Exemplaren mit einem Zuwachs von beachtlichen 13.7 %. Auch in Europa stiegen die Zahlen für das zweite Quartal um bemerkenswerte 9 % (232,706 Fahrzeuge). Besonders in Deutschland konnte BMW mit einem Absatz von beeindruckenden 76,962 Einheiten auftrumpfen – eine...