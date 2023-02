BMW-Aktie:  Rückgang des Großhandels-Fahrzeugabsatzes!

Im Januar gab es einen starken Rückgang des Großhandels-Fahrzeugabsatzes in Chinas größtem Automarkt. Die Hersteller lieferten 35% weniger an die Händler als im Vorjahr, was auf das früher stattfindende chinesische Neujahrsfest zurückzuführen sein dürfte. Die Menschen konnten erstmals seit 2020 wieder reisen, was zu längeren Produktionsstopps führte. Der Herstellerverband CAAM misst den Absatz der Hersteller an die Händler und bezieht auch Nutzfahrzeuge ein. China ist der wichtigste Einzelmarkt für deutsche Hersteller wie Volkswagen, BMW und Mercedes-Benz.

Berenberg – China als potenziellen Joker?

Goldman Sachs erhöht Kursziel für BMW auf 113 Euro und behält “Kaufen”-Einstufung. Analyst George Galliers erwartet bessere Margen im Auto-Geschäft und nur wenige Überraschungen bei den 2022-Zahlen. Berenberg stuft BMW jedoch von “Kaufen” auf “Halten” mit einem Kursziel von 95 Euro ab. Analyst Adrian Yanoshik sieht zunehmend wahrscheinliche Abschwächung der Autonachfrage 2023, aber China als potenziellen Joker. Er kürzt seine Gewinnerwartungen wegen steigender Kosten. BMW hat sein Kursziel erreicht, daher die Abstufung.

Trend weiterhin intakt!

Die Trend-Ausrichtung ist trotz des aktuellen Rückgangs weiterhin bullisch. Immerhin wurde erst am Donnerstag ein neues, mehrmonatiges Hoch generiert. Offensichtlich besteht aber die Möglichkeit, dass das 2022er-Hoch (~101 Euro) zunächst für Widerstand sorgen wird. Aus dieser Sicht heraus kann es gut sein, dass die Preise in den nächsten Tagen und Wochen korrigieren und sich die überkaufte Situation abbaut. Auf der Unterseite kommt der Preisbereich von etwa 93,50 Euro als Support in den Fokus.

