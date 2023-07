BMW: Aktie mit Potenzial - Kursziel bei 111,18 EUR

Die BMW-Aktie ist nach Meinung von Bankanalysten aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 111,18 EUR und damit um -0,79% über dem derzeitigen Preis.

• BMW am 03.07.2023 mit einem Rückgang von -0,34%

• Mittelfristiges Kursziel für die BMW-Aktie auf 111,18 EUR festgesetzt

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,45

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie einen Rückgang von -0,34%. In den vergangenen fünf Tagen ging es jedoch insgesamt um +3,84% nach oben. Der Markt scheint also optimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für die BMW-Aktie liegt momentan bei 111,18 EUR laut Durchschnittseinschätzung der Bankanalysten. Dies würde eine Rendite in Höhe von -0,79% ermöglichen und zeigt somit das Potenzial der Aktie.

Von den Analysten bewerten vier sie als starken Kauf und acht als Kaufempfehlung. Eine...