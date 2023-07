BMW-Aktie: Mittelfristiges Kursziel bei 112,20 EUR

Am gestrigen Tag hat BMW am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von -1,40% hingelegt. Die vergangenen fünf Handelstage zeigen insgesamt ein Minus von -4,48%. Dies lässt den Markt relativ pessimistisch erscheinen. Doch was sagen die Analysten?

Das mittelfristige Kursziel für BMW liegt aktuell bei 112,20 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +4,82%, wenn die Bankanalysten Recht behalten sollten. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung in Anbetracht der jüngsten Entwicklung mit einem schwachen Trend.

Aktuell empfehlen vier Analysten einen starken Kauf der BMW-Aktie und acht weitere setzen das Rating auf “Kauf”. Eine neutrale Bewertung erhalten die Aktien durch 15 Experten (“halten”). Nur einer bleibt skeptisch und gibt ein Verkaufs-Rating ab sowie einer fordert sogar zum sofortigen Verkauf auf.

Fazit:...