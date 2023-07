BMW-Aktie: Kursziel von 112,20 EUR rückt näher

Die BMW-Aktie zeigt sich derzeit unterbewertet und bietet laut Analysten ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von +1,01% vom aktuellen Niveau.

• Aktuelle Kursentwicklung von +1,39%

• Kursziel bei 112,20 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,45

Am gestrigen Handelstag verzeichnete BMW eine positive Entwicklung um +1,39%. Auf Wochensicht betrachtet liegt das Plus sogar bei beachtlichen +2,66%. Die Stimmung am Markt ist dementsprechend optimistisch.

Aktuell wird die BMW-Aktie mit einem Mittelkursziel in Höhe von 112,20 EUR bewertet. Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten impliziert somit ein Potenzial von +1,01%. Allerdings sind nicht alle Experten gleichermaßen überzeugt – während vier Analysten den Kauf empfehlen und acht weitere ihn zumindest als aussichtsreich bezeichnen (“Halten”), sehen andere keine...