BMW-Aktie: Können sich Anleger jetzt freuen?

Finanztrends Video zu BMW Vz



Unterm Strich blieb ein Gewinn von 10,2 Mrd €, während der Umsatz um 16,7% auf 31,1 Mrd € gesteigert werden konnte. Grund für den Gewinnanstieg war die Erhöhung der Beteiligung an der BMW Brilliance, die zu einem Bewertungsgewinn in Höhe von 7,7 Mrd € führte. Strategisch baut der Konzern sein Portfolio an Elektroautos aus, will aber die Verbrennermodelle ebenfalls noch… Hier weiterlesen