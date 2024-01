BMW Aktie: Keine Panik!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Bmw-Aktie beträgt aktuell 53, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 35,1 keine überkauften oder überverkauften Signale, wodurch die Aktie ebenfalls mit "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die Bmw-Aktie ein Durchschnitt von 100,73 EUR für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 100,78 EUR, was lediglich einem Unterschied von 0,05 Prozent entspricht, und somit eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 95,47 EUR, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darüber (+5,56 Prozent) liegt und somit eine "Gut"-Bewertung für die kurzfristige Charttechnik ergibt.

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 5,58 Euro für jeden Euro Gewinn von Bmw, was 73 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 20. Aufgrund dessen wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Bmw in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, wodurch die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ebenso wurde in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, wodurch Bmw auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie somit auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

