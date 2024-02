BMW Aktie: Jetzt wird es konkret!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft eines Unternehmens zu bewerten. Für Bmw beträgt das aktuelle KGV 5, während vergleichbare Unternehmen aus der Automobilbranche im Durchschnitt ein KGV von 18 haben. Das bedeutet, dass Bmw aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Einschätzung erhält.

In Bezug auf die Dividende weist Bmw derzeit eine Dividendenrendite von 8,99 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,8 %. Dies führt zu einer positiven Bewertung für die ausgeschüttete Dividende.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Bmw-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 100,29 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs (97,98 EUR) weicht somit um -2,3 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit einem letzten Schlusskurs von 97,63 EUR nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,36 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Bmw-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien haben sich für Bmw in den vergangenen Wochen deutlich verbessert. Daraus resultiert eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

Insgesamt wird die Bmw-Aktie aufgrund dieser Bewertungen mit einem "Gut" eingestuft.

