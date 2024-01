BMW Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

In den letzten 200 Handelstagen liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Bmw-Aktie bei 100,65 EUR. Am letzten Handelstag wurde jedoch ein Schlusskurs von 92,3 EUR verzeichnet, was einem Unterschied von -8,3 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 97,34 EUR weist einen Unterschied von -5,18 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Bmw-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Diskussionintensität in den sozialen Medien wurde bei Bmw eine mittlere Aktivität gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) gibt mit einem Wert von 93,98 Anlass zur Bewertung als "Schlecht". Der RSI25 beläuft sich auf 66,99, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtbild, das zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Bmw-Aktie nach fundamentalen Gesichtspunkten als unterbewertet angesehen. Mit einem KGV von 5,58 liegt der Wert insgesamt 71 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Automobile", der 19,52 beträgt. Aufgrund dessen erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

