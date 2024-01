BMW Aktie: Gut oder schlecht?

Die BMW-Aktie wird im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Automobile) als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 5,58 liegt, während das Branchen-KGV bei 19,55 liegt, was einem Abstand von 71 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils negativ. Positive Themen dominierten nur an drei Tagen, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen jedoch wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf BMW diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung seitens der Redaktion führt. Statistische Auswertungen historischer Daten zeigen eine Gleichverteilung von Kauf- und Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Aus charttechnischer Sicht signalisiert der aktuelle Kurs von 93,69 EUR bei BMW eine Entfernung von -6,75 Prozent vom GD200 (100,47 EUR), was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 97,47 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -3,88 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von BMW als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) der BMW zeigt einen Wert von 69,06, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt, während der RSI25 (bezogen auf 25 Tage) bei 68,17 liegt, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral" basierend auf dem RSI.

