BMW Aktie: Es wird konkret!

Der Aktienkurs von BMW hat in den letzten 12 Monaten eine hervorragende Performance gezeigt. Mit einer Rendite von 10,95 Prozent liegt das Unternehmen deutlich über dem Branchendurchschnitt von 1,36 Prozent in der Kategorie "Zyklische Konsumgüter". Auch im Vergleich zur "Automobile"-Branche, die eine mittlere Rendite von 1,36 Prozent aufweist, übertrifft BMW mit 9,58 Prozent deutlich.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt BMW ebenfalls über dem Durchschnitt. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 8,99 Prozent, was 3,76 Prozent über dem Branchenmittelwert von 5,23 Prozent liegt. Aufgrund dieser starken Dividendenpolitik erhält BMW eine "Gut"-Bewertung von Analysten.

In der technischen Analyse zeigt sich ein gemischtes Bild. Der Durchschnitt des Schlusskurses der BMW-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 100,43 EUR. Der letzte Schlusskurs von 94,77 EUR weicht um -5,64 Prozent ab, was als "Schlecht" bewertet wird. Bei Betrachtung der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (97,49 EUR) jedoch nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,79 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die BMW-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der BMW-Aktie liegt bei 21,81, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 64, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird BMW daher in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.

