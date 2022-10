BMW-Aktie: Eine Idee gegen Langeweile!

Finanztrends Video zu BMW Vz



mehr >

Es ist eine der „großen“ Fragen, die in der Zukunft immer häufiger eine Rolle spielen werden: Wie verbringe ich die Zeit, während mein Elektroauto an einer öffentlichen Ladestation auflädt? Nun hat der Autokonzern BMW hierzu eine Antwort parat: Wie die Münchner am Dienstag mitteilten, habe man eine Kooperation mit der Videospiele-Plattform „AirConsole“ geschlossen. Demnach soll das Angebot von „AirConsole“ in… Hier weiterlesen