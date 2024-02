BMW Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Bmw-Aktie wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 51,3 Punkten, was darauf hinweist, dass die Bmw-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 37,08 an, dass die Aktie neutral eingestuft werden kann. Somit erhält die Bmw-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung im Bereich des Relative-Stärke-Index.

In den sozialen Medien wurde Bmw in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Schlecht". Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab insgesamt 4 Schlecht-Signale, wodurch die Messung der Anleger-Stimmung zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Bmw-Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt (100,09 EUR) als auch der 50-Tages-Durchschnitt (98,91 EUR) liegen nahe dem jeweiligen Schlusskurs, was zu dieser Bewertung führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Bmw-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt (KGV von 20,07) als unterbewertet betrachtet werden kann. Somit erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Insgesamt zeigt die technische Analyse eine neutrale Bewertung, während die Anleger-Stimmung und fundamentale Kriterien zu einer negativen bzw. positiven Bewertung führen.

