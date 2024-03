BMW Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Die technische Analyse der Bmw-Aktie ergibt eine positive Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 100,27 EUR, während der aktuelle Kurs bei 109,16 EUR liegt, was einer Abweichung von +8,87 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 99,55 EUR über dem aktuellen Kurs, was einer Abweichung von +9,65 Prozent entspricht. Daher erhält die Bmw-Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 11,99 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Bmw-Aktie überverkauft ist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 19,4 an, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält die Bmw-Aktie für beide RSI-Bewertungen ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die Bmw-Aktie zeigt gemischte Signale. Zwar gab es vor allem negative Meinungen in den sozialen Medien, in den letzten Tagen wurden jedoch vermehrt positive Themen diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung. Analytische Untersuchungen zeigen, dass überwiegend "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In fundamentalen Gesichtspunkten ist die Bmw-Aktie unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 5 liegt, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Automobile" im Durchschnitt ein KGV von 18 haben. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

