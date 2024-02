BMW Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Bmw schüttet derzeit eine höhere Dividende aus als der Durchschnitt der Automobilbranche. Mit 8,99 % gegenüber 3,75 % beträgt der Unterschied 5,24 Prozentpunkte. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Bmw-Aktie die Bewertung "Gut".

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Für die Bmw-Aktie beträgt der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt 100,21 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 101,16 EUR liegt, was einer Abweichung von +0,95 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Basis erhält Bmw eine "Neutral"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (98,52 EUR) weist eine ähnliche Abweichung von +2,68 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Bmw basierend auf den trendfolgenden Indikatoren ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Bmw-Aktie liegt bei 17, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu weist der RSI auf 25-Tage-Basis (47,24) weder überkaufte noch -verkaufte Signale auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Bmw.

Im Vergleich zum Durchschnitt der Automobilbranche verzeichnete Bmw in den letzten 12 Monaten eine Performance von 13,13 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -0,47 Prozent fielen. Dies bedeutet, dass Bmw im Branchenvergleich eine Outperformance von +13,6 Prozent erzielte. Im Bereich "Zyklische Konsumgüter" lag die Performance von Bmw 12,5 Prozent über dem Durchschnittswert von 0,64 Prozent. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

