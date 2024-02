BMW Aktie: Die Bären zittern!

Die technische Analyse der Bmw-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 100,3 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 97,03 EUR liegt damit auf ähnlichem Niveau, was einer Abweichung von -3,26 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 97,54 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt, mit einer Abweichung von -0,52 Prozent. Insgesamt erhält die Bmw-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik daher ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei an vier Tagen positive Themen und an fünf Tagen negative Themen dominierten. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Bmw. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben ebenfalls einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen ergeben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist die Bmw-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,47 auf, was deutlich unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Das durchschnittliche KGV der Branche "Automobile" beträgt 18, wodurch die Aktie als "günstig" bezeichnet werden kann und auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut" erhält.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Bmw-Aktie liegt bei 0,29, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 58,14 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung der Aktie als "Gut" auf Basis des RSI.

