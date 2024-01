BMW Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Der Aktienkurs von BMW hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 23,5 Prozent erzielt, was einer Outperformance von +18,4 Prozent im Branchenvergleich für das Unternehmen bedeutet. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Automobile"-Branche im Durchschnitt um 5,11 Prozent gestiegen. Auch im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor konnte BMW eine Überperformance erzielen, mit einer mittleren Rendite von 7,3 Prozent im letzten Jahr, während BMW um 16,2 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese positive Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Zur Bewertung der Dynamik des Aktienkurses kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI von BMW liegt bei 57,78 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 beläuft sich auf 39,09, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich also ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese, bezogen auf das aktuelle Kursniveau, 9,15 Prozent und liegt damit 5,33 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 3,82 Prozent in der Automobilbranche. Diese starke Dividendenpolitik führt zu einer "Gut"-Bewertung.

Nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) gilt die Aktie von BMW als unterbewertet, da das KGV mit 5,58 insgesamt 72 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Automobile", der 19,98 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

BMW kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich BMW jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen BMW-Analyse.

BMW: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...