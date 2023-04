BMW-Aktie: Analysten sehen Potenzial - Kursziel bei 107,10 € erreicht?

Die BMW-Aktie wird derzeit von Bankanalysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 107,10 € und damit um -3,27% vom aktuellen Kurs entfernt.

• BMW: Am 19.04.2023 mit -0,44%

• Das Kursziel von BMW liegt bei 107,10 €

• Guru-Rating von BMW beträgt nun 4,33 nach 3,67

BMW hat gestern am Finanzmarkt eine negative Entwicklung von -0,44% verzeichnet.

Die vergangenen fünf Handelstage ergaben jedoch einen positiven Trend mit einem Anstieg um +0,76%, was auf eine neutrale Stimmung am Markt hindeutet.

Analysten sind optimistisch bezüglich des Potenzials der Aktie.

5 Analysten empfehlen den Kauf und weitere 6 bewerten die Aktie als “Kauf”.

12 Experten halten die Aktie für neutral und nur noch zwei raten zum Verkauf.

Das Guru-Rating ist auf ein positives Niveau gestiegen und beträgt nunmehr 4,33.

Investoren...