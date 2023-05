BMW-Aktie: Analysten sehen Kursziel bei 110,16 € - 8,28% unter aktuellem Kurs

BMW konnte gestern am Finanzmarkt einen Anstieg von +0,04% verbuchen. Trotzdem zeigt die fünftägige Handelswoche ein Minus von -0,55%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Die durchschnittliche Einschätzung der Bankanalysten für das mittelfristige Kursziel liegt derzeit bei 110,16 €. Sollte sich dies bewahrheiten, bedeutet es ein Kursrisiko in Höhe von -8,28% für Investoren.

Allerdings gibt es auch positive Stimmen: Fünf Analysten empfehlen den Kauf der Aktie und neun Experten stufen sie zumindest als “Kauf” ein. Die meisten (13) haben jedoch eine neutrale Haltung und zwei sind sogar zum Verkauf geraten.

Das Guru-Rating ist im Vergleich zu früher bei 4,33 statt vorher 3,67 gelegen.