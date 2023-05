BMW-Aktie: Analysten sehen Kurspotential von +6,09% auf 110,16 EUR

BMW konnte gestern am Finanzmarkt ein Plus von +0,74% verbuchen und erreichte damit in der vergangenen Handelswoche einen Anstieg um insgesamt +4,35%. Das lässt den Markt aktuell relativ optimistisch erscheinen.

Die Bankanalysten sind sich ebenfalls einig und sehen das mittelfristige Kursziel für BMW bei 110,16 EUR. Sollte sich diese Prognose bewahrheiten, ergeben sich Investoren aktuell Chancen auf eine Rendite von+6,09%. Allerdings gibt es auch kritische Stimmen unter den Experten.

Von insgesamt 29 Analysteneinschätzungen empfehlen fünf die BMW-Aktie als starken Kauf. Acht weitere Experten stufen sie als solides Investment mit einem “Kauf”-Rating ein. Weitere 15 Analysen fallen neutral aus (“halten”), während nur einer Verkaufsempfehlungen ausspricht und einer das Unternehmen sogar zum sofortigen Verkauf rät.

Das...