BMEX Gold Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für die Bewertung ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Bmex Gold heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass Bmex Gold weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls bei 50 Punkten, was bedeutet, dass Bmex Gold auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird das Bmex Gold-Wertpapier damit als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien zu Bmex Gold ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Wochen wurden überwiegend positive Themen in den Diskussionen behandelt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Wertpapiers führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die Anleger-Stimmung.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die Bmex Gold-Aktie ein Durchschnitt von 0,04 CAD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,02 CAD, was einem Unterschied von -50 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 0,02 CAD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt und somit eine "Neutral"-Bewertung für Bmex Gold ergibt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt unsere Analyse, dass sich die Stimmung für Bmex Gold in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung für Bmex Gold führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.