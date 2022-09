BLUETTI bringt AC500 auf den Markt, um die Energiekrise zu lindern

Berlin (ots/PRNewswire) -In den letzten Jahren wurde eine breite Palette von Kraftwerken eingeführt, die die Art und Weise, wie erneuerbare Energiequellen erfasst, gespeichert und umverteilt werden, neu definieren. Derzeit werden sie in Notfällen, bei Outdoor-Abenteuern, Reisen mit dem Wohnmobil und anderen netzunabhängigen Aktivitäten immer beliebter und häufiger eingesetzt.Eine Umfrage der Vergleichsseite Uswitch hat ergeben, dass viele Menschen bereits mit ihren Energierechnungen im Rückstand sind, wobei die Gesamtschulden dreimal so hoch sind wie im September letzten Jahres. Fast ein Viertel der Haushalte hat laut einer Umfrage unter 2.000 Personen im Durchschnitt Schulden in Höhe von 206 £.Die durchschnittlichen Energierechnungen haben Rekordhöhen erreicht und werden im Winter voraussichtlich noch weiter steigen. Es ist höchste Zeit, langfristige Lösungen zu finden und die Unterstützung für Menschen, die mit den Energiepreisen zu kämpfen haben, zu verbessern.Neue Ära von GeneratorenDas Vorhandensein von Solargeneratoren verändert allmählich die Art und Weise, wie die Menschen Zugang zu grüner und sauberer Energie erhalten. Im Vergleich zu herkömmlichen Generatoren, die mit Gas oder fossilen Brennstoffen betrieben werden, erzeugen Solargeneratoren während des Betriebs nahezu keine Abgase, keinen Lärm und keine anderen schädlichen Emissionen.Das Auffangen des Sonnenlichts mit Hilfe von Sonnenkollektoren und die Umwandlung in speicherbaren Strom in Batterien ist eine kostengünstige Lösung, um nachhaltige Energie zu nutzen und gleichzeitig den Kohlenstoff-Fußabdruck auf unserem Planeten zu verringern.Die Anschaffung eines Solargenerators mag anfangs kostspielig sein, aber die kostenlose und unbegrenzte Energieversorgung durch die Sonne kann sich auf lange Sicht bezahlt machen.Sehr empfehlenswerte SolargeneratorenBLUETTI EP500Pro (https://www.bluettipower.eu/products/ep500pro), mit einer sicheren und langlebigen 5.100 Wh LiFePO4-Batterie und einem monströsen 3.000 Watt Wechselrichter mit reiner Sinuswelle (Surge 6.000 W) ausgestattet, ist ein unglaubliches Kraftpaket, das fast 99 % aller elektrischen Geräte in Notfällen für einige Tage versorgt. Der eingebaute MPPT-Wechselrichter ermöglicht eine Aufladung von 0 auf 80 % innerhalb von 2 Stunden allein durch die Sonneneinstrahlung. Machen Sie sich bereit, das Haus im kommenden Winter zu erwärmen.Ein weiterer Solargenerator, der demnächst auf den europäischen Markt kommt, ist der BLUETTI AC500+B300S (https://www.bluettipower.eu/pages/ac500b300s) Kombi. Als leistungsstärkster Generator, den BLUETTI je hergestellt hat, übertrifft der AC500 alle anderen Generatoren seiner Art auf dem Markt. Er ist zu 100 % modular und mit 6*B300S-Erweiterungsakkus kompatibel, um eine Gesamtkapazität von 18.432 Wh zu erreichen, was ihn zu einer soliden Ersatzstromquelle macht, wann und wo immer Strom benötigt wird.Mit einem 5.000-W-Sinus-Wechselrichter (10.000 W Surge) können Verbraucher problemlos Geräte mit hoher Leistung betreiben. Leiden Sie immer noch unter der Energiekrise und hohen Stromrechnungen? Mit dem Powerbeast AC500 beginnt eine neue Ära der Stromunabhängigkeit. Sie müssen sich nicht mehr vollständig auf das Stromnetz verlassen und sich keine Sorgen mehr über Stromengpässe machen.Informationen zu BLUETTIMit mehr als 10 Jahren Branchenerfahrung versucht BLUETTI, einer nachhaltigen Zukunft durch grüne Energiespeicherlösungen für den Innen- und Außenbereich treu zu bleiben und gleichzeitig eine außergewöhnliche umweltfreundliche Erfahrung für jedermann und die Welt zu bieten. BLUETTI ist in über 70 Ländern vertreten und genießt das Vertrauen von Millionen von Kunden auf der ganzen Welt. Für weitere Informationen besuchen Sie BLUETTI auf: https://www.bluettipower.eu/pages/solar-generator-vs-fuel-generatorFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1897246/image_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1897247/image_2.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1712384/a.jpgPressekontakt:Jacinda,jacinda@bluetti.comOriginal-Content von: Bluetti Company, übermittelt durch news aktuell