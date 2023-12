BKW Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die Anlegerstimmung gegenüber Bkw ist derzeit grundsätzlich neutral. In den letzten Tagen gab es keine negativen Diskussionen, und an einem Tag standen hauptsächlich positive Themen im Mittelpunkt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt.

In Bezug auf die Dividende weist Bkw derzeit eine Rendite von 1,78 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,24 Prozent. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Stromversorger"-Branche erhält die Bkw-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Bkw derzeit bei 153,49 CHF verläuft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 152 CHF, was einem Abstand von -0,97 Prozent entspricht. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage gibt es ebenfalls ein "Neutral"-Signal, da der GD50 bei 154,29 CHF liegt, was einer Differenz von -1,48 Prozent entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Die Relative Strength Index (RSI) Analyse zeigt, dass die Bkw-Aktie derzeit weder überkauft noch -verkauft ist, mit einem RSI-Wert von 55,81 für einen Zeitraum von 7 Tagen. Eine Ausdehnung auf 25 Tage ergibt ebenfalls einen Wert von 54, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.