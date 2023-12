BKW Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und berücksichtigt die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Für die Bkw-Aktie wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 11,54 Punkten, was darauf hinweist, dass die Bkw-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 neutral und wird daher als "Neutral" eingestuft. Die Aktie erhält insgesamt eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" hat die Bkw-Aktie eine Rendite von 25,06 Prozent erzielt, was mehr als 14 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Stromversorger" verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 11,19 Prozent in den letzten 12 Monaten, während die Bkw-Aktie mit 13,87 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividenden weist die Bkw-Aktie eine Dividendenrendite von 1,78 % auf, was 2,47 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 4,25 % ist. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt der aktuelle Wert bei 9, was bedeutet, dass die Börse 9,84 Euro für jeden Euro Gewinn von Bkw zahlt. Dies ist 97 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 393. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.