BKW Aktie: Grund zur Freude?

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Der aktuelle RSI-Wert der Bkw-Aktie beträgt 36,7, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 51, was darauf hindeutet, dass die Aktie auch auf dieser Basis als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Neutral".

Beim Vergleich des Aktienkurses innerhalb der Branche hat die Bkw-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 21,1 Prozent erzielt, was 17,92 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 3,19 Prozent liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Aus diesem Grund erhält die Bkw-Aktie ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnittskurs der Bkw-Aktie einen Wert von 154,3 CHF, während der Aktienkurs selbst bei 152,9 CHF liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -0,91 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 153,42 CHF, was einer Distanz von -0,34 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Neutral" für die Bkw-Aktie.