BKW Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Der Aktienkurs von Bkw hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,08 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Stromversorger"-Branche eine Outperformance von +20,78 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum mittleren Renditewert des "Versorgungsunternehmen"-Sektors von -12,7 Prozent liegt Bkw um 20,78 Prozent darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Bkw ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,94 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dieser Wert ist 98 Prozent niedriger als der durchschnittliche KGV der Branche "Stromversorger" von 397. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" betrachtet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Bkw beträgt aktuell 1, was eine negative Differenz von -2,59 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Stromversorger" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Bkw von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Bkw-Aktie als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für Bkw beträgt 34,67, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht. Der RSI25-Wert für den Zeitraum von 25 Tagen liegt bei 48,64, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.