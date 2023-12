BKS Bank Aktie: Das liegt auf Eis

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum in Relation setzt und somit Aufschluss über überkaufte oder unterkaufte Titel geben kann. Für die Bks Bank-Aktie weist der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 100 auf, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft eingestuft wird. Im Vergleich dazu liegt der 7-Tage-RSI bei 66,67, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auf 25-Tage-Basis ergibt sich somit ein neutraler RSI-Wert. Insgesamt führt dies zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Bks Bank-Aktie nach RSI.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zeigt sich, dass das aktuelle KGV der Bks Bank bei 3 liegt, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Handelsbanken" im Durchschnitt ein KGV von 6 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass die Bks Bank-Aktie fundamental unterbewertet ist, was von der Redaktion mit einer "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie bewertet wird.

Beim Vergleich der Aktienkurse zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" ergibt sich, dass die Bks Bank-Aktie mit einer Rendite von 22,31 Prozent mehr als 10 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Handelsbanken"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 23,81 Prozent, wobei die Bks Bank hier 1,5 Prozentpunkte darunter liegt. Diese gute Entwicklung im letzten Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividende weist die Bks Bank-Aktie eine Dividendenrendite von 1,52 % auf, was 4,23 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 5,74 %. Diese niedrigere Rendite führt zur Einstufung als "Schlecht" in dieser Kategorie.