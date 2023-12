BKS Bank Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Die technische Analyse der Bks Bank ergibt ein gemischtes Bild. Der Aktienkurs liegt 1,32 Prozent über dem durchschnittlichen Kurs der letzten 50 Tage, was als "Neutral" eingestuft wird. Auf längerfristiger Basis, basierend auf den letzten 200 Tagen, wird die Aktie hingegen positiv bewertet, da sie sich um 14,1 Prozent über dem Durchschnitt befindet. Insgesamt wird die Aktie daher charttechnisch als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung von Aktien. In den sozialen Medien wurden zuletzt ausschließlich positive Meinungen über die Bks Bank veröffentlicht. Der Marktmeinung nach wird die Aktie insgesamt positiv bewertet. Das Anleger-Sentiment ergibt also eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss über die Bewegungen eines Aktienkurses in den letzten 7 Tagen. Der RSI der Bks Bank liegt bei 100, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der RSI25, der die Bewegungen der letzten 25 Tage betrachtet, liegt bei 62, was als neutral angesehen wird. Insgesamt wird die Kategorie "Schlecht" vergeben.

Die Diskussionen in den sozialen Medien haben einen Einfluss auf die Stimmung und Bewertung von Aktien. Die Diskussionen rund um die Bks Bank werden als durchschnittlich intensiv eingeschätzt und erhalten daher eine neutrale Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderungen war gering, sodass das langfristige Stimmungsbild insgesamt neutral ist.