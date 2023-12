BKS Bank Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bewerten, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Die Bks Bank wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 100 Punkten, was bedeutet, dass die Bks Bank-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 66,67, was darauf hinweist, dass die Bks Bank weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Bks Bank eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Bks Bank von 16,4 EUR ein "Gut"-Signal ist, da er mit +12,33 Prozent Entfernung vom GD200 (14,6 EUR) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 16,43 EUR auf, was bedeutet, dass ein "Neutral"-Signal vorliegt, da der Abstand -0,18 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Bks Bank-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien und die Diskussion über die Bks Bank waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf der Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Bks Bank daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält die Bks Bank von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionintensität in den sozialen Medien über die Bks Bank zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer langfristigen Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.