BKS Bank Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die Bks Bank hat in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 20,55 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche, die im Durchschnitt um 22,04 Prozent gestiegen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -1,49 Prozent. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 16,28 Prozent, wobei die Bks Bank um 4,28 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird die Bks Bank derzeit als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 14,81 EUR, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 16,4 EUR liegt, was einer Überperformance von +10,74 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 16,43 EUR, was einer Abweichung von -0,18 Prozent entspricht und somit als "Neutral"-Wert eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Bks Bank liegt bei 33,33 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 62,5 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Bks Bank wird durch die Analyse von sozialen Plattformen als neutral eingeschätzt. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um die Bks Bank diskutiert. Insgesamt wird die Aktie daher hinsichtlich der Stimmung ebenfalls als "Neutral" eingestuft.