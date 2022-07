BKC TREUHAND PORTFOLIO-I: Das sollten Sie als Anleger beachten!

Der Kurs des deutschen Fonds hatte vergangenes Jahr nur eine Richtung: Süden! Der Preis vor einem Jahr betrug 111,88 Euro. Heute liegt dieser bei 108,06 Euro. Seither verzeichnete der Fond einen Kursverlust von -3,41 Prozent. In reellen Zahlen sind dies ganze -3,82 Euro. Wenn sich diese Prozedur der Kursentwicklung wiederholt, so wird der Kurs schnell in Richtung 104er Marke gelangen.… Hier weiterlesen