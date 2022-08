BJ's Wholesale Club, Cisco, Canadian Solar und einige andere große Aktien verzeichnen am Donnerstag Kursgewinne

Die US-Aktien haben am Donnerstag überwiegend höher geschlossen. Hier ist die Liste einiger großer Aktien, die in der letzten Sitzung gestiegen sind.> Wolfspeed, Inc. (NYSE:WOLF) stiegen um 31,8 % und schlossen bei 112,91 $, nachdem das Unternehmen einen besser als erwarteten Gewinn je Aktie und Umsatz im vierten Quartal gemeldet hatte. Darüber hinaus haben mehrere Unternehmen ihr Kursziel für die… Hier weiterlesen