BJ's Wholesale Club Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bj's Wholesale Club liegt derzeit bei 17, was bedeutet, dass die Börse 17,93 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu ähnlichen Werten in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 44 Prozent, da der durchschnittliche Wert in der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche derzeit bei 32 liegt. Aufgrund des niedrigen KGV wird der Titel daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Bj's Wholesale Club derzeit unter dem Branchendurchschnitt, nämlich bei 0 Prozent im Vergleich zum Branchenwert von 2,79. Die Differenz von -2,79 Prozent führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

In der technischen Analyse wird die Bj's Wholesale Club-Aktie sowohl auf Grundlage des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage als "Neutral" bewertet. Die Abweichungen betragen +2,77 Prozent bzw. +3,96 Prozent, was zu dieser Bewertung führt.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Bj's Wholesale Club-Aktie sind alle als "Gut" eingestuft. Die Kursziele der Analysten zeigen eine mögliche Steigerung um 16,4 Prozent ausgehend vom letzten Schlusskurs, was zu einer Gesamtempfehlung von "Gut" führt. Somit erhält das Unternehmen insgesamt ein "Gut"-Rating von den Analysten.