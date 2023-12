BJ's Wholesale Club Aktie: Was könnte passieren?

Die Dividende von Bj's Wholesale Club steht derzeit in einem Verhältnis von 0 zum Aktienkurs. Dies bedeutet eine negative Differenz von -2,85 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt anderer Unternehmen aus der Branche Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln. Daher erhalten die Dividendenpolitik von Bj's Wholesale Club eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Langfristig betrachtet schätzen Analysten die Aktie von Bj's Wholesale Club als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten wurden 3 als Gut, 1 als Neutral und 0 als Schlecht bewertet. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Bj's Wholesale Club. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 79,33 USD, was einer Erwartung von 19,01 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 66,66 USD liegt. Basierend auf den Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt der Bj's Wholesale Club-Aktie der letzten 200 Handelstage einen Wert von 68,48 USD. Dies liegt in der Nähe des aktuellen Schlusskurses von 66,66 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 67,18 USD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe am gleitenden Durchschnitt, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bj's Wholesale Club beträgt derzeit 17,2, was bedeutet, dass die Börse 17,2 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 50 Prozent weniger als der branchenübliche Wert von 34. Aufgrund des unterbewerteten KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.