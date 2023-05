BJ's Wholesale Club Aktie: Viel Lärm um nichts?

Für die Aktie Bj's Wholesale Club stehen per 02.05.2023, 02:49 Uhr 76.37 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Bj's Wholesale Club zählt zum Segment "Hypermärkte und Superzentren".

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Bj's Wholesale Club entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Bj's Wholesale Club in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den roten Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Sell"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Bj's Wholesale Club wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Sell"-Rating.

2. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Bj's Wholesale Club im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Bj's Wholesale Club. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 18,97 und liegt mit 49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln) von 37,45. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Bj's Wholesale Club auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.