BJ's Wholesale Club Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Der Aktienkurs von Bj's Wholesale Club verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,91 Prozent. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt die Rendite somit um 164,38 Prozent unter dem Durchschnitt von 157,47 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt -5,7 Prozent, wobei die Bj's Wholesale Club-Aktie aktuell 1,2 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Analysten haben die Aktie von Bj's Wholesale Club in den letzten zwölf Monaten mit 1 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Es gab im letzten Monat keine neuen Analystenupdates, aber das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 80 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 21,71 Prozent darstellt und somit die Einschätzung "Gut" bestätigt.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität zur Aktie von Bj's Wholesale Club in den vergangenen Monaten durchschnittlich war. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls unverändert, was insgesamt zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die technische Analyse ergibt, dass die Aktie von Bj's Wholesale Club sowohl auf längerfristiger Basis als auch auf kurzfristiger Basis mit einem neutralen Rating versehen wird. Der aktuelle Schlusskurs liegt jeweils nur leicht unter den gleitenden Durchschnitten, was zu dieser Einschätzung führt.

Insgesamt wird die Aktie von Bj's Wholesale Club auf Basis verschiedener Analysen und Indikatoren mit einem neutralen Rating bewertet.