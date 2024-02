BJ's Wholesale Club Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die technische Analyse der Bj's Wholesale Club-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 66,99 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 67,68 USD nur um 1,03 Prozent abweicht. Basierend auf diesem Wert wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Bei Betrachtung der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 65,9 USD, was einer Abweichung von +2,7 Prozent entspricht. Auch auf dieser kurzfristigeren Basis erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Bj's Wholesale Club-Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Bj's Wholesale Club derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,8 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie zeigt eine Ausprägung von 20,95, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 43,23, was eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut" für die Aktie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen über Bj's Wholesale Club überwiegend negativ diskutiert wurde. In den letzten ein bis zwei Tagen sind jedoch vor allem positive Themen im Fokus der Anleger. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Bj's Wholesale Club-Aktie auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.