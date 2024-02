BJ's Wholesale Club Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten Bj's Wholesale Club mit 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht bewertet, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 80 USD, was einem möglichen Anstieg um 19,15 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

In Bezug auf die Diskussion in den sozialen Medien wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, und die Rate der Stimmungsänderung hat negativ zugenommen. Daher wird das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Bj's Wholesale Club derzeit überverkauft ist, was als "Gut" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die 200-Tage-Linie der Aktie verläuft bei 67,08 USD, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Analysten eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie von Bj's Wholesale Club abgeben, während die Stimmung in den sozialen Medien und der technische Indikator auf eine eher zurückhaltende Einschätzung hindeuten.