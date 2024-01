BJ's Wholesale Club Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die Analyse der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen für die Aktie von Bj's Wholesale Club. Die Diskussionsintensität hat sich stark verändert, da es weniger Aktivität gibt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Nach Analyse von Analysten wird die Aktie von Bj's Wholesale Club derzeit als "Gut" bewertet. Von insgesamt 4 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten entfallen 3 auf "Gut" und 1 auf "Neutral". Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 19,01 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgüter-Sektor liegt Bj's Wholesale Club mit einer Rendite von -6,91 Prozent mehr als 161 Prozent darunter. In der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche liegt die Rendite von Bj's Wholesale Club mit 0,86 Prozent darüber, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Aktie von Bj's Wholesale Club mit -2,66 Prozent Abstand vom GD200 ein "Neutral"-Signal aufweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Signal. Insgesamt wird der Kurs der Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.