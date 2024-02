BJ's Restaurants Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die Bj's Restaurants-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt (GD200) von 30,75 USD verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 34,17 USD liegt, was einer Abweichung von +11,12 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der aktuelle Kurs (34,12 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,15 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Bj's Restaurants hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 6 Analystenbewertungen erhalten, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Die Kursprognose von 37,33 USD für das Wertpapier ergibt ein Aufwärtspotential von 9,26 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Bj's Restaurants mit 20,92 Prozent um mehr als 30 Prozent darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating im Branchenvergleich.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Bj's Restaurants ist positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. In den sozialen Medien wurden mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Bj's Restaurants.