BJ's Restaurants Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Bj's Restaurants nicht wesentlich verändert. Dies bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt, die als Grundlage für diese Auswertung dienen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Bj's Restaurants daher eine "Neutral"-Bewertung für dieses Kriterium.

In Bezug auf die Dividende liegt Bj's Restaurants mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hotels, Restaurants und Freizeit (2,76 %) niedriger. Die Differenz von 2,76 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, bewerten Bj's Restaurants insgesamt als "Neutral", da es 3 Buy, 3 Hold und 1 Sell-Einstufungen gibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 37 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 3,82 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie auch hier als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Bj's Restaurants zeigt bei einem Niveau von 26,06 eine "Gut"-Einstufung. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 30,57 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut" für Bj's Restaurants.

Sollten BJ's Restaurants Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich BJ's Restaurants jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen BJ's Restaurants-Analyse.

BJ's Restaurants: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...